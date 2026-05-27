日本サッカー協会（JFA）は27日、来月の北中米遠征に臨むU−19日本代表のメンバーを発表した。山口智監督率いるU−19日本代表は現地時間6月5日にメキシコのベルクルスにてU−19メキシコ代表、4日後にアメリカのアトランタにてU−19アメリカ代表との国際親善試合を実施。その後はナッシュビルに入り、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーを務める。大会期間中の19日にはナッシュビルFCとのトレーニン