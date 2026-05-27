天一食品商事が展開する中華そば専門チェーン店「天下一品」は6月1日、「アプリでスタンプカードキャンペーン ステージ3」を全国の天下一品で開催する。アプリでスタンプカードキャンペーン ステージ3同店では2025年12月1日より、アプリでスタンプカードキャンペーンを実施している。6月1日から始まるステージ3の景品は、トミカの「天下一品トラック」。初のブランドコラボレーションとして、国民的ミニカーブランドであるトミカ(