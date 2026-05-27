F1第5戦カナダGPレビュー（前編）雨まじりのカナダGPは、アストンマーティン・ホンダに少しばかりの光明をもたらした。前戦マイアミGPでようやく"普通のレース週末"を送ることができるようになったことで、車体もパワーユニットもやっと性能向上のフェーズに入ることができた。マイアミで得られたデータと知見から、車体セットアップもギアボックス制御も、そしてパワーユニットのセットアップも大幅に手を入れて、モントリオ