日清食品は6月1日、「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」(希望小売価格 1パック254円/税別)を全国で発売する「日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック」(希望小売価格 1パック254円/税別)近年の記録的な猛暑を背景に、暑い夏でもさっぱりと食べられる"冷しラーメン"は、多くのラーメン店やコンビニエンスストアで季節限定商品として販売されるなど、年々市場が拡大している。そこで今回、「日清ラ王 袋麺」シリーズか