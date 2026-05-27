【ドラゴンクエスト50弁オルゴール＜序曲＞】 5月27日 予約受付開始 2027年2月14日 発売予定 価格：132,000円 スクウェア・エニックスは「ドラゴンクエスト50弁オルゴール＜序曲＞」を2027年2月14日に発売する。価格は132,000円。5月27日から予約受付を開始した。 本製品は「ドラゴンクエスト」の名曲ともいえる、すぎやまこういち氏が作曲