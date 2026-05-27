レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は5月27日、平日限定で「鍋飲みセット」(2,178円〜)を発売した。販売にあたり、同社は5月26日、「外食とコミュニケーションの関係性」に関する調査結果を発表した。調査は2026年5月20日〜22日、20〜40代の社会人男女600名を対象にインターネットで行われた。「鍋飲みセット」(2,178円〜)○平日限定「鍋飲みセット」発売鍋飲みセットは、"2時間飲み放題"と"選べる鍋"を