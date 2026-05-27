ドジャースの?キケ?ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）がメジャー復帰２戦目で悲劇に襲われた。２６日（日本時間２７日）、キケは１５―６と大勝した本拠地でのロッキーズ戦に「９番・三塁」で出場。３回に今季１号ソロ、４回に二塁打を放つ活躍を見せたが、５回の守備から交代した。左腹斜筋を痛めたためで、ロバーツ監督は「負傷者リスト（ＩＬ）に入れることになる」と語った。韓国メディア「マイデイリー」は「『