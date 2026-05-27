Teradataはこのほど、本番運用レベルのAI、アナリティクス、データを一つのシステムに統合する新製品「 Teradata Autonomous Knowledge Platform」を発表した。「Autonomous Knowledge（自律型ナレッジ）」とは、企業向けソフトウェアプラットフォームが、構造化・非構造化データ、オペレーティングモデル、および過去の経験を、信頼性が高く統制された「理解（ナレッジ）」へ変換する能力を指す。○主な構成要素同製品の主な構成