ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月3日からデザートシェーキの新商品として、「プリンシェーキ」を販売する。一部店舗を除く270店舗で販売予定。【好評販売中のコーヒーゼリーシェーキの画像はこちら】◆プリンシェーキ 税込350円バニラ風味のシェーキに、なめらかでとろっとした食感のプリンと、コクのあるキャラメルソースを合わせた。よく混ぜることで、キャラメルソースの風味やコクが全体に広がり、変化する味わいが