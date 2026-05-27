【ウルトラマンシリーズ 豪塊 キングジョー】 6月25日より順次展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「ウルトラマンシリーズ 豪塊 キングジョー」を6月25日より順次展開を予定している。 本景品は「ウルトラセブン」に登場する宇宙ロボット「キングジョー」をプライズフィギュア化したもの。ウルトラマンシリーズのキャラクターをバンプ