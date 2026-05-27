【新華社昆明5月27日】中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州金平ミャオ族ヤオ族ダイ族自治県でこのほど、カンムリテナガザルの姿が撮影された。原生林の中で2匹が休息しながら遊んでおり、しなやかな動きが際立った。県内に生息する野生のカンムリテナガザルは10匹未満と極めて希少で、小さな孤立した個体群に属している。