２１日、太和坊古琴文化拠点で古琴を演奏する呉寒さん。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京5月27日】中国北京古琴文化研究会の常務副会長で古琴文化学者の呉寒（ご・かん）さんは、9歳から伝統楽器、古琴（こきん）を習い始めた。約40年にわたり古琴について学び、歴史的典籍や制作技術を深く研究してきた。古琴に関するさまざまな書籍約200冊の整理や執筆、共同出版に携わり、約100張りに上る古琴を自ら制作した。呉さん