お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原やすよ（50）が26日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。アルバイトでの失敗談を語った。アルバイト経験の話題になり、やすよは「私はサーティワン」と、同番組でたびたび披露しているエピソードに触れた。制服かわいさに応募したが「甘く見たんでしょうね」といい、「接客なんかできへんから、アイスを2回で丸くするってい