きょう27日に50歳の誕生日を迎えた、お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が、同日に自身のインスタグラムを更新。長女との2ショットを公開し、誕生日を祝ってディズニーシーを満喫したことを明かした。【写真】「娘ちゃん脚長い」アンガ山根の遺伝？11歳長女の成長した姿山根は「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！奥さんがとても良い写真撮ってくれてたありがとう」とうれしげにつづり、東京ディズ