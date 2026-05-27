福島県いわき市のJRA競走馬リハビリテーションセンターで泳ぐ馬＝27日午後負傷した競走馬がレース復帰を目指してトレーニングする、福島県いわき市の日本中央競馬会（JRA）競走馬リハビリテーションセンターで27日、プール開きがあった。療養中のサラブレッド13頭のうち、G1馬ノットゥルノなど3頭が初泳ぎをした。この日は曇り空で水温は20度。調教師に手綱を引かれ「ブルルッ」と鼻を鳴らしながら、1周40メートル、深さ3メー