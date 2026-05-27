広島競輪のS級シリーズ「サンフレッチェ広島カップ」（F1）が、28日に開幕する。今節はガールズケイリンも開催され、初日は6、7Rで予選1が行われる。進撃が止まらない。今年1月にS級へ昇級した岩井芯（21＝岐阜・125期）が、一段とパワーアップした。2月23日の防府でS級初優勝を飾ると、9〜12日の松阪ナイターG3は4連勝のパーフェクト優勝を達成した。G1日本選手権（1〜6日、平塚）直後でトップクラスが不在だったとはいえ、