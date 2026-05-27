経団連が27日発表した2026年春闘の第1回集計によると、定期昇給やベースアップ（ベア）を含む大手企業の月給の賃上げ率は平均5.46％だった。5％を超えるのは3年連続。比較可能な1992年以降で最高だった24年（5.58％）に次ぐ2番目の高水準となった。物価高騰が続く中、従業員の引き留めや新たな人材確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した。調査は主要23業種248社が対象。労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が