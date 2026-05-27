必要な海技士を乗り組ませずに旅客船を運航するなど計１４件の法令違反が確認されたとして、国土交通省関東運輸局は、クルーズ船運航会社「ジール」（東京都港区）に対し、海上運送法に基づき輸送の安全確保命令（行政処分）を出した。処分は２１日付。安全管理体制の不備を是正し、６月２２日までに報告するよう命じた。同局は、東京湾で昨年発生した同社クルーズ船の関係する事故をきっかけに、昨年１０月〜今年１月、同社に