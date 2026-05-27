NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。西武は渡邉勇太朗投手を1軍登録しました。渡邉投手は27日のヤクルト戦に先発予定。今季はここまで7試合に先発し2勝3敗、防御率3.88です。前回12日のソフトバンク戦では7回途中無失点で今季2勝目をあげていました。