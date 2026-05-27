今年秋のアジア大会を前に、バトミントンの競技会場となっている体育館で27日、群衆雪崩を想定した訓練が行われました。訓練は、愛知県の一宮市総合体育館でバトミントンの試合中、2階の観客席で多くの人が雪崩のように倒れる、いわゆる「群衆雪崩」が発生した想定で始まりました。2階から転落する人など10人以上のケガ人に対して、駆け付けた救急隊が治療の優先順位を決めるトリアージの手順などを確認しました。一宮