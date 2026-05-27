千葉県が巨大地震の被害想定を公表し最悪の場合、津波によって5万7000人以上が死亡するとしました。千葉県が公表した地震と津波の被害想定について、フジテレビ・社会部の斉藤昌昭記者に聞いていきます。ポイントは「新たな被害想定 津波予測は？」「甚大被害の恐れ どう行動？」の2つです。山粼夕貴キャスター：千葉県は新たに房総半島東方沖を震源とする巨大地震の被害想定を公表しましたが、大きな被害が想定される津波に