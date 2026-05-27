民放連＝日本民間放送連盟は27日、ハラスメントに関する相談窓口を、社内のみならず社外にも設置するよう会員社に要請しました。これは、民放業界全体としての人権救済メカニズムを向上させることが目的で、設置までの目標機関は3年以内としています。民放連はまた、会員社が社外に相談窓口を設置するまでの暫定的な措置として、6月1日に「民放ハラスメント相談窓口」を設置することにしています。民放連の調査では、社外窓口を設