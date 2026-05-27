魚沼市は5月26日付けで職員の懲戒処分を行ったと発表しました。懲戒処分となった職員は会計課副参事の50代、ガス水道局業務課副参事の40代、選挙管理委員会書記の40代の合わせて3人で、いずれも「戒告」となっています。処分理由は以下の通りです。会計課副参事の50代の職員は、振込指定の支払いデータを期日までに指定金融機関へ伝送せず、一部の債権者への振り込みが遅れたものです。ガス水道局業務課副参事の40代の職員は