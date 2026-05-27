子どもの学校生活に関わる中で、なぜか強く印象に残る保護者がいます。新学期を迎えると、新しい出会いによって人間関係は一気に広がりますが、それは必ずしも心地よいものばかりではありません。ほんのわずかな感覚のズレが、周囲に言葉にしづらい違和感を残していくことがあります。悪意は感じられないのに、なぜか忘れられない--そんな存在が、ママ社会の空気を静かにかき乱します。【漫画】ちょっと待って！子供の授業参観でそ