AI（人工知能）コーディングツールがアプリケーション開発のハードルを下げつつある。コードが書けない人でも、AIツールがあればほんの数時間で「自作」アプリを作ることができる。作ったアプリがリリースから4時間で有料アプリランキング1位になり、数十万元の収入を得た人もいる。フリー開発者の陳雲飛（チェン・ユンフェイ）さんは2025年、コーディングの経験が全くなかったにもかかわらず、AIコーディングツールを使って、きれ