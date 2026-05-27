タレントの中山秀征さんは5月27日、自身のInstagramを更新。息子の卒業式に出席したことを報告し、写真を公開しました。【写真】中山秀征の高身長イケメン息子＆妻「親孝行な息子さん」中山さんは「イギリス紀行第二弾四男の卒業式に出席してきました」「アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました」「改めて卒業おめでとう!!」などとつづり、10枚の写真を投稿。妻とのツーショットやおいしそうな食べ物、自身の格