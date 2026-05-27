ジェイテクトの新ブランド「シンカステア」とはジェイテクトは、ステアバイワイヤシステムの新ブランド「シンカステア」に関する発表を2026年5月7日に行っています。今回は、そのシンカステアなどに関して技術イベント「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」の自社ブースにおいて、改めて説明が行われました。ブースでは、同社の自動車事業本部領域長 近藤美雄氏が登壇する。本記事では、部品供給から課題解決型ビ