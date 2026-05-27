野崎良太による特定のメンバーを持たないプロジェクト Jazztronikが、東阪ビルボードライブツアーに続き、約3年ぶりとなるビルボードライブ横浜公演を8月19日に開催する。 （関連：Daichi Yamamoto、“パーソナルな表現”だからこそ手にした普遍性STUTS、Benjazzyら参加『Secure +』レビュー） 近年は野崎が日々の音楽活動の中で生み出す多様な楽曲を1曲ごとに発表する『Excursions』