きょう昼ごろ、山形県最上町で７８歳の男が無免許運転の疑いで現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、最上町向町に住む７８歳の男です。 警察によりますと、男はきょう１１時５分ごろ、最上町向町の道路で、公安委員会の運転免許を受けずに軽貨物自動車を運転していた疑いがもたれています。 交通違反取締中の警察官が、走っていたの男の軽貨物自動車を停止させ、職務質問したところ、男が無免許