シティポップなミクに胸キュン！ 「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」が対象8店舗で華やかに開幕「カラオケの鉄人」は、2026年6月3日から7月12日までの期間限定で、『初音ミク』とのコラボイベント「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」を開催します！今回の目玉は、イラストレーターの「ドルストイ」さんによる「シティポップ」をコンセプトにした新規描き下ろしイラスト。この特別なイラストを使用し