NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。巨人はティマ選手を1軍登録し、若林楽人選手を登録抹消しました。ティマ選手は25日に育成から支配下契約となったドミニカ共和国出身の21歳。6年目の今季はファームで26試合に出場し、打率.303、3本塁打、13打点を記録していました。一方、若林選手は今季2度目の抹消。ここまで21試合に出場し打率.179。前日26日のソフトバンク戦では代打で出場も空振り三振でした。