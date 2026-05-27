「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２７日、浜名湖）米丸乃絵（２４）＝福岡・１２８期・Ａ１＝が２日目５Ｒで１着。インから逃げてＳＧ３走目で初勝利を飾った。レース後は「ホッとしています。マジで良かったです。水神祭を挙げずに帰ることになったらどうしようかと思っていました」と胸をなで下ろしていた。２８日の３日目を見据えては「ペラの方向性は見えてきた気がします」と笑顔で、「予選突破できるように頑張