「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２７日、浜名湖）ＳＧ初出場の西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝が２日目４Ｒで１着。３コースから的確に差し切ってＳＧ初勝利の水神祭を挙げた。レース後は「展開です」と苦笑いだったが、「ターン回り系はいいですね。乗りやすいし、バランスが取れていい」と手応えもつかんでいた。２８日の３日目を見据えては「どこかで自力で勝ちたいですね。流れはいいし頑張りたい」と