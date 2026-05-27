東京市場まとめ 1.概況 日経平均は781円高の65,777円と反発して取引を開始しました。序盤から買いが優勢となり、早々に66,000円を超えると、9時6分には1,432円高の66,428円で、この日の高値をつけました。前日の米国市場ではハイテク株が好調で、日本市場でも人工知能（AI）や半導体関連銘柄への買いが指数を押し上げました。一方で、上値では利益確定の売りも見られたことで、高値をつけて以降は伸び悩みました。前引けは820円