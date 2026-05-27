農業の人材育成を目的に、熊本県にある菊池農業高校とコッコファームが連携協定を結びました。 【写真を見る】第1弾はトマトプリン！菊池農業高校とコッコファームが連携協定「やってみたいことがたくさん」熊本 協定は菊池市でたまごの生産や加工、販売をする「コッコファーム」が、菊池農業高校に呼びかけたものです。 生徒たちが加工品の商品開発やコッコファームでの実践的な現場実習などを体験す