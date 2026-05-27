ＴＢＳは２７日、都内の同局で定例社長会見を実施。今月いっぱいでグループ活動を終了する嵐について龍宝正峰社長と合田隆信専務が言及した。龍宝社長は、デビューしたての嵐が「ガキバラ帝国２０００！」に出演していたことを回想し「皆さん知ってますか？合田さんがプロデューサーをやってたんですけど」と笑顔で紹介。その後も「ひみつの嵐ちゃん！」など出演作に触れ「本当にお世話になったグループ。音楽番組でも素晴らし