小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が28日、開幕する。27日は前検が行われた。128期在所成績2位の北岡マリア（20＝石川）が初の小倉参戦だ。デビューから1年が経過したが戦歴はさすが。すでに6V。来月はパールカップ（岸和田）で初めてのG1挑戦。順調な成長カーブを描く。直前の京王閣決勝で落車したが「打撲と擦過傷でケガは大したことありません。大丈夫だと思う」と笑顔で語った。初日は1Rに