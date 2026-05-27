東日本ボクシング協会は27日、日本王者と指名挑戦者が対戦するシリーズ「チャンピオンカーニバル（CC）」の四賞を発表した。第46回大会の最優秀選手賞（MVP）には日本スーパーバンタム級王者の池側純（28＝角海老宝石）が輝いた。池側は今年1月に石井渡士也（RE:BOOT）に9回TKO勝ちし王座を奪取。今月12日の初防衛戦では同級10位の大嶋剣心（KODLAB）を7回TKOで下し、初防衛に成功した。また技能賞には日本フェザー級王者の