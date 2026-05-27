新日本プロレスは２７日、筆頭株主だったブシロードが保有していた全株式が、テレビ朝日とサイバーエージェントに譲渡されることを公式ホームページ（ＨＰ）で発表した。今後、新日本はテレビ朝日の連結子会社となる予定だが、主催大会や各種事業について現時点で変更の予定はないという。２０１２年から続いていた「ブシロード体制」が終了するにあたり、棚橋弘至社長（４９）は「ブシロード様には１２年に親会社となっていた