キックボクシングフェス.2GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。第4試合のISKAユニファイドルール世界ライトウエルター級（65キロ）王座決定戦3分3R延長1RはRISEスーパーライト級王者の白鳥大珠（30＝TEAMTEPPEN）は64.95キロ、アンソニー・ヴェレイ（23＝フランス）は64.9キロで計量パスした。計量後に会見した白鳥は「自分はこの半年間、勝ちにうえていて、その思いを全てぶつけたいと思います。GOATは特別な舞台