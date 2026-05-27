日航機の尾翼日航は27日、23日朝の広島発羽田行きの252便で乗務予定だった客室乗務員（CA）からアルコールを検出し、交代のため出発が約40分間遅れたと発表した。前日に同僚CAの1人と社内規定を超える飲酒をしていた。同便に乗る予定だった同僚は申告し乗務を外れていた。日航によると、乗務前の検査で判明。同便は午前7時40分の出発予定が同8時22分に遅れた。乗客186人が搭乗していた。日航では近年、飲酒を巡る問題が多発