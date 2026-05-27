記者会見するJR西日本の倉坂昇治社長＝27日午後、大阪市JR西日本は27日、気象会社ウェザーニューズ（千葉市）と連携し、運転規制値を超えるゲリラ豪雨が予測される場合に指令員へ通知し、運転見合わせの判断を支援する生成人工知能（AI）の実証実験を始めたと発表した。2027年度からの本格運用を目指す。JR西によると、降雨予測が規制値を超えると見込まれる場合、AIが文章を生成し、自動で指令員に通知。今後の気象状況の問い