韓国発のオーディション番組「ミスタートロットジャパン」より誕生した実力派歌謡グループ、「ミスタートロットジャパン」が２７日、東京・カメイドクロックで１ｓｔアルバム「ミスタートロットジャパン―ＪＯＵＲＮＥＹ―」発売記念イベントを開催した。チームの“兄貴分”である牛島隆太は「メジャーデビューというチャンスをいただけて、キングレコードの皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして、オーディシ