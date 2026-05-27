ＪＲＡは５月２７日、２４年の関屋記念・Ｇ３を制したトゥードジボン（牡７歳、栗東・四位洋文厩舎、父イスラボニータ）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は北海道千歳市の社台ファームで乗馬となる予定。同馬は２４年の米子Ｓ・Ｌ、関屋記念を２連勝し、同夏のサマーマイルシリーズチャンピオンに輝いたが、その後に屈腱炎を発症して、長期休養に入っていた。前日２６日に四位調教師が屈腱炎が再発したため