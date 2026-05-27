韓国発のオーディション番組から誕生した歌謡グループ「ミスタートロットジャパン」が２７日、都内でメジャーデビューアルバム「ミスタートロットジャパン―ＪＯＵＲＮＥＹ―」の発売記念イベントを行った。昨年放送された「ミスタートロットジャパン」のファイナリストになった島憂樹、Ｍａｓａｔｏ、風水ノ里恒彦、牛島隆太で結成された歌謡グループで、ステージではアルバム収録曲で新曲「君と輪舞（ロンド）」などを