27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれ 県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、気象台は、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。 九州南部にのびる前線の影響で、県内は27日朝から大雨となりました。 27日これまでの1時間に肝付町で90ミリ、南大隅町で85ミリなど猛烈な雨を観測。屋久島町では25日からの総雨量は300ミリを超え、平年の5月ひと月分の8割に達しています。 鹿児島市で