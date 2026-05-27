大雨による交通への影響が続いています。 JR九州によりますと、大雨の影響で、指宿枕崎線の枕崎と山川の間で運転を見合わせています。 国道226号で路面が30cm沈下 鹿児島国道事務所によりますと、27日午前6時半ごろ、鹿児島市喜入前之浜町・国道226号で、幅最大2メートル・深さ30センチほど路面が沈んでいるのが見つかりました。原因は分かっておらず、国道事務所は大雨との関連を調べています。 現場は片側1車線で現