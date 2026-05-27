去年8月の集中豪雨の影響で運休していたJR肥薩線の吉松駅と隼人駅の間は、来月28日の始発から運転を再開することになりました。 JR肥薩線は、去年8月の集中豪雨で線路の土台となる盛り土が崩れる被害が出ました。この影響で、湧水町の吉松駅と霧島市の隼人駅の間で運休が続き、バスによる代替輸送が行われています。 吉松駅と隼人駅の間について、JR九州は復旧工事が完了する見込みが立ったことから、来月28日の始発に運転を再