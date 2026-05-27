その不用品、リサイクルショップに持って行くの、ちょっと待って。せっかく売るなら、少しでも高く買い取ってもらいたいですよね。 同じ品でも、ちょっとしたポイントを押さえれば査定額アップにつながることも。今回は、知っておきたい3つのコツを、リユース事情に詳しい川崎さちえさんに教えていただきました。ショップで高く買い取ってもらうコツ3選「売れる時期」を見極めて持ち込むのが鉄則その時期に需要が多いものほど、高