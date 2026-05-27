岐阜県高山市の新穂高ロープウェイ近くの駐車場で27日、9人が乗っていた観光バスが全焼しました。警察や消防によりますと、岐阜県高山市の鍋平高原駐車場で27日正午過ぎ、観光バスの女性ガイドから「バスから出火しています」と119番通報がありました。消防車など4台が駆け付け、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、全焼しました。観光バスには乗客・乗員計9人が乗っていましたが、ケガ人はいませんでした